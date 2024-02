Zhejiang Netsun Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von Zhejiang Netsun hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -37,92 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -20,98 Prozent, und auch hier liegt Zhejiang Netsun mit 16,93 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Netsun beträgt derzeit 0,27 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 0,23 Prozent liegt. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Netsun liegt mit einem Wert von 152,69 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Zhejiang Netsun beträgt 8, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 56,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Aktie.