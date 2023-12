Zhejiang Netsun Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und die Dividendenrendite sind wichtige Kennzahlen für Anleger, um die Attraktivität einer Aktie zu bewerten. Bei Zhejiang Netsun liegt das KGV bei 229,12 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren". Daher wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bei Zhejiang Netsun 0,23 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen auch in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Zhejiang Netsun-Aktie, basierend auf den Werten von 54,17 für RSI7 und 47,92 für RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Zhejiang Netsun-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt auf einem ähnlichen Niveau befindet, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt wird die Zhejiang Netsun-Aktie daher auf verschiedenen Ebenen neutral bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien, Dividendenpolitik, Relative Strength Index und technischer Analyse.