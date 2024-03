Zhejiang Netsun Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Zhejiang Netsun-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent. Dies liegt 1,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren, der bei 1,61 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Netsun besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen drehten sich die Diskussionen vor allem um positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Netsun-Aktie derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,64 CNH, während der Kurs der Aktie (15,39 CNH) um -25,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 16,9 CNH, was einer Abweichung von -8,93 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,92 Prozent erzielt, was 18,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -20,17 Prozent, und Zhejiang Netsun liegt aktuell 17,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.