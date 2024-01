Zhejiang Netsun Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Diskussionen über Zhejiang Netsun in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zu dem Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Netsun-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 21,91 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,77 CNH liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -18,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 21,78 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,41 Prozent), was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Zhejiang Netsun-Aktie daher charttechnisch mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Netsun-Aktie liegt bei 213,41, was auf den ersten Blick als relativ hoch erscheint. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" von 0 liegt die Aktie jedoch auf ähnlichem Niveau, weshalb sie auf fundamentalen Kriterien als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Zhejiang Netsun mit -22,4 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 1,43 Prozent, fällt die Rendite von Zhejiang Netsun mit 23,83 Prozent deutlich schlechter aus. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.