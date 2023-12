Zhejiang Netsun Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Zhejiang Netsun war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie eine Analyse in den sozialen Medien zeigt. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Netsun-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 78, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 60,51, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für Zhejiang Netsun.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität hervorgebracht hat. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine gute Einstufung. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Einschätzung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Zhejiang Netsun in diesem Punkt die Einstufung: schlecht.

Im Branchenvergleich erzielte Zhejiang Netsun in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +8,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Performance um 8,46 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.