Zhejiang Narada Power Source Aktie: Der absolute Knall!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Narada Power Source liegt bei 62, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies entspricht in etwa dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Zhejiang Narada Power Source eine Rendite von -36,83 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,87 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Zhejiang Narada Power Source mit 35,97 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Zhejiang Narada Power Source durchschnittlich und gering sind, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent und damit 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zhejiang Narada Power Source in verschiedenen Bereichen wie Aktienkurs, Sentiment und Dividende eher schlecht abschneidet und daher in den genannten Kategorien schlecht bewertet wird.