Zhejiang Narada Power Source Aktie: Was soll die Aufregung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Narada Power Source liegt bei 57,62, was auf den ersten Blick als relativ hoch erscheint. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" ist der genaue Abstand zum Durchschnitt jedoch 0 Prozent, was auf ein neutrales Rating auf Basis fundamentaler Kriterien hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von 12,94 CNH als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit einem Abstand von -25,42 Prozent zum GD200 (17,35 CNH) befindet. Der GD50 liegt bei 13,21 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,04 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zhejiang Narada Power Source-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn die Durchschnittswerte aus 50 und 200 Tagen herangezogen werden.

Hinsichtlich der Dividende schneidet das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (1,52 %) schlecht ab, da die Dividende bei 0 % liegt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Informationen sind auf fundamentalen und technischen Analysen sowie der Dividendenrendite basiert und sollen dementsprechend als neutrale Bewertung der Zhejiang Narada Power Source-Aktie verstanden werden.

