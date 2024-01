Zhejiang Narada Power Source Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Zhejiang Narada Power Source zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,23 CNH, während der Kurs der Aktie bei 13,04 CNH um -24,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 13,21 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses von -1,29 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Zhejiang Narada Power Source eine Rendite von -40,36 Prozent auf, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,96 Prozent, wobei die Zhejiang Narada Power Source mit 42,32 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zur Aktie von Zhejiang Narada Power Source veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen ebenfalls intensiv mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Narada Power Source einen Wert von 57 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.