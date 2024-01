Zhejiang Nanyang-Anleger wird’s freuen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie bieten. Bei der Untersuchung von Aerospace Ch Uav zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 16,17, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 56, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aerospace Ch Uav-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,81 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 18,84 CNH deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aerospace Ch Uav mit 55,35 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.