Zhejiang Nanyang Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Aerospace Ch Uav ist insgesamt sehr positiv. Dies geht aus den Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen hervor, die wir analysiert haben, um eine zusätzliche Bewertungsmethode für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Aerospace Ch Uav im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0,3 % auf, was 0,71 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 1,02 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Aerospace Ch Uav beträgt 55, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit ist das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aerospace Ch Uav-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 21,18 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 19,27 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,02 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 19,81 CNH und vergleicht ihn mit dem aktuellen Schlusskurs, ergibt sich nur eine geringe Abweichung von -2,73 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.