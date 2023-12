Zhejiang Nanyang Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aerospace Ch Uav liegt bei 55, was im Vergleich zum KGV von 0 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In den letzten zwei Wochen wurde Aerospace Ch Uav von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Allerdings gab es auch überwiegend negative Kommentare und Diskussionen in den letzten Tagen. Die Gesamtanlegerstimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Aerospace Ch Uav beträgt 0,3 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 0,21 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erzielte Aerospace Ch Uav eine Performance von -22,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 17,28 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -39,81 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Aerospace Ch Uav um 35,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.