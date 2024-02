Zhejiang Nanyang Aktie: Geht es jetzt los?

Die Dividendenrendite von Aerospace Ch Uav liegt derzeit bei 0,51 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,29 Prozent. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt die Differenz -0,78 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aerospace Ch Uav liegt bei 32, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) als durchschnittlich angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aerospace Ch Uav liegt bei 62,59 und zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale an. Auch auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 68 wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der technischen Analyse.

In den letzten 12 Monaten hat Aerospace Ch Uav eine Performance von -51,93 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -42,63 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite sogar um 37,21 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die verschiedenen Bewertungen zeigen, dass die Aktie von Aerospace Ch Uav derzeit weder über- noch unterbewertet ist und als neutral eingestuft wird.