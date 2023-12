Zhejiang Meida Industrial Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Meida Industrial ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen waren jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen dominant, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Meida Industrial beträgt aktuell 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet.

Anhand des Relative Strength-Index ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Zhejiang Meida Industrial. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Empfehlung hin.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat die Aktie von Zhejiang Meida Industrial in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,77 Prozent verzeichnet. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Unterperformance sogar bei 17,27 Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Anleger-Stimmung, die fundamentale Bewertung und den Relative Strength-Index. Allerdings zeigt der Branchenvergleich, dass Zhejiang Meida Industrial in Bezug auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen nicht gut abschneidet.