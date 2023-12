Zhejiang Meida Industrial Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Zhejiang Meida Industrial-Aktie befindet sich derzeit unter dem Einfluss der 200-Tage-Linie (GD200), die bei 10,88 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 9,64 CNH liegt, was einem Abstand von -11,4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,27 CNH, was wiederum einer Differenz von -6,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also basierend auf beiden Zeiträumen eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Zhejiang Meida Industrial-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,77 Prozent erzielt hat. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche um 5,55 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -15,32 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,88 Prozent hatte, liegt Zhejiang Meida Industrial um 16,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zhejiang Meida Industrial-Aktie liegt bei 94, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,7, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher basierend auf der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Zhejiang Meida Industrial.