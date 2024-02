Zhejiang Meida Industrial Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Zhejiang Meida Industrial ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhejiang Meida Industrial-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,59, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Des Weiteren soll die technische Analyse aufzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, welcher den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Für die Zhejiang Meida Industrial-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 10,4 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,18 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,73 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Zhejiang Meida Industrial somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 9,66 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,97 Prozent) liegt. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. In Summe erhält Zhejiang Meida Industrial auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Zhejiang Meida Industrial-Aktie bei -16,69 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,89 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 3,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Wer aktuell in die Aktie von Zhejiang Meida Industrial investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 6,64 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen Mehrertrag in Höhe von 3,88 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

