Zhejiang Medicine Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Zhejiang Medicine hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,33 Prozent erzielt, was 11,13 Prozent unter dem Durchschnitt im Bereich "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,04 Prozent, und Zhejiang Medicine liegt aktuell 13,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Zhejiang Medicine-Aktie bei 11,21 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 10,49 CNH, was einer Abweichung von -6,42 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,95 CNH, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Wert (-4,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab sechs positive und vier negative Tage, und vier Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale generiert, wobei die Mehrheit auf "Gut" hinweist. Insgesamt erhält Zhejiang Medicine von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index der Zhejiang Medicine liegt bei 68,29, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 62,75 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".