Zhejiang Medicine Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei der Bewertung von Zhejiang Medicine wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 43,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Zhejiang Medicine-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI25, der bei 59,72 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Zhejiang Medicine wird von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung bezüglich Zhejiang Medicine hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,94 CNH, womit der Kurs der Aktie (9,77 CNH) um -10,69 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,35 CNH führt zu einer Abweichung von -5,6 Prozent und damit zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht" für Zhejiang Medicine.