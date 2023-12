Zhejiang Medicine Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die technische Analyse der Zhejiang Medicine zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,88 CNH mit -4,48 Prozent Abstand vom GD200 (11,39 CNH) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,02 CNH. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal zeigt, da der Abstand -1,27 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zhejiang Medicine-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Zhejiang Medicine haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Zhejiang Medicine daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Zhejiang Medicine diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt. Automatische Analysen haben ergeben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 65,38 Punkten, was darauf hinweist, dass Zhejiang Medicine weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,26, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Zhejiang Medicine-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

