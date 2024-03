Zhejiang Medicine Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Im Bereich der technischen Analyse wird die Zhejiang Medicine-Aktie betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 10,75 CNH, während der aktuelle Kurs bei 9,62 CNH liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -10,51 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 9,87 CNH, was einer Abweichung von -2,53 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Medicine ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien dominieren positive Themen. Während 9 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale identifiziert wurden, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche verzeichnete Zhejiang Medicine in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,44 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 6,34 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt wird Zhejiang Medicine somit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.