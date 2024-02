Zhejiang Longsheng Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Zhejiang Longsheng hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -24,7 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Zhejiang Longsheng eine Outperformance von +9,11 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -24,7 Prozent im letzten Jahr, und Zhejiang Longsheng lag 9,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Zhejiang Longsheng aktuell mit einem Wert von 19,61 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Zhejiang Longsheng mit 8,45 CNH um +2,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 -6,53 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Longsheng besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün an. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und größtenteils waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen neutral eingestellt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger vor allem für positive Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Zhejiang Longsheng auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.