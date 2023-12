Zhejiang Longsheng Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Iwg":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Zhejiang Longsheng ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Auswertung von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 7 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von -13,18 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Zhejiang Longsheng 4,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,3 Prozent, wobei Zhejiang Longsheng aktuell 4,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Longsheng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,45 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,52 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,84 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Durchschnittswerte der letzten 50 Handelstage zeigen eine ähnliche Bewertung, wobei die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz wird die Stimmung rund um die Aktie von Zhejiang Longsheng ebenfalls positiv bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Zhejiang Longsheng bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".