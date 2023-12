Zhejiang Leo Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Leo-Aktie hat sich in den letzten 50 Tagen um +6,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +6,06 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen über Leo veröffentlicht wurden. Die Diskussionen und der Meinungsmarkt beschäftigten sich vor allem mit den positiven Themen rund um Leo, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt Leo mit einer Performance von 28,19 Prozent in den letzten 12 Monaten um -6,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite von Leo um 8,18 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Leo liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,73 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund der niedrigeren Dividenden fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.