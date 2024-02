Zhejiang Leo Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Leo-Aktie hat momentan eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,88 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Leo-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,51 Prozent erzielt, was 10,23 Prozent über dem Durchschnitt (3,28 Prozent) des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 1,06 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt Leo aktuell 12,45 Prozent darüber. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie in dieser Kategorie als "Gut".

In der technischen Analyse wird die Leo-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft, da der GD200 bei 2,3 CNH liegt und der Aktienkurs (2,33 CNH) um +1,3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 2,23 CNH, was einer Abweichung von +4,48 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Leo-Aktie bei 8,11, was ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent ist. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.