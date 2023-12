Zhejiang Leo Aktie: Der absolute Knall!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Leo stand kürzlich im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Leo beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Leo mit einer Dividendenrendite von 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine weitere wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Bei Leo beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als neutral eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass bei Leo in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet wurde. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Schlecht" führt.