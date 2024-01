Zhejiang Leo Aktie: Pleite oder Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Leo beträgt das aktuelle KGV 8. Innerhalb der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt das durchschnittliche KGV bei 0. Dies zeigt, dass Leo aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Leo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Wert von 2,33 CNH. Der letzte Schlusskurs (2,24 CNH) weist nur eine geringe Abweichung von -3,86 Prozent auf. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,33 CNH) zeigt eine ähnlich geringe Abweichung von -3,86 Prozent. Somit wird die Leo-Aktie basierend auf der charttechnischen Entwicklung als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Leo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Leo-Aktie beträgt 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage (61,64) keine Anzeichen für Überkauftheit oder Überverkauftheit. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung für die Leo-Aktie.

