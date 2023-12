Zhejiang Leo Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über die Aktie von Leo diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" erzielte Leo im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,07 Prozent, was 4,13 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 34,37 Prozent, und Leo liegt aktuell 2,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Leo-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2,32 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 2,22 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,31 CNH nahe dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -3,9 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Leo über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine Veränderung zum Positiven, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Leo die Einstufung "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.