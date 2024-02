Zhejiang Leo Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel signalisiert. Im Falle der Leo-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 28, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI im Verhältnis zum 25-Tage-RSI (50,49). Letzterer deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung somit ein "Gut"-Rating für Leo.

Die Anleger-Stimmung bei Leo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den letzten Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

In Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Leo mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,11 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Leo-Aktie bei 2,29 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,21 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -3,49 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, basierend auf einer Differenz von -0,9 Prozent. Insgesamt lautet der Gesamtbefund somit "Neutral" für die Leo-Aktie.