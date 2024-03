Zhejiang Kangsheng Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der Zhe Jiang Kangsheng-RSI liegt bei 33,33, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 34,55, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie soziale Medien beeinflussen. Analysten haben die Kommentare zu Zhe Jiang Kangsheng auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger fundamentaler Indikator. Mit einem KGV von 72,42 liegt Zhe Jiang Kangsheng in etwa auf dem Niveau der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhe Jiang Kangsheng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,88 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,75 CNH weicht um -4,51 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,52 CNH) liegt hingegen über dem letzten Schlusskurs (+9,13 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhe Jiang Kangsheng-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.