Zhejiang Kangsheng Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Zhe Jiang Kangsheng liegt bei 47,83, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zhe Jiang Kangsheng wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhe Jiang Kangsheng-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,98 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (2,81 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -5,7 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt Zhe Jiang Kangsheng mit einer Rendite von -6,35 Prozent mehr als 1 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien"). In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -7,01 Prozent, wobei Zhe Jiang Kangsheng mit 0,66 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.