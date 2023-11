Zhejiang Kangsheng Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhe Jiang Kangsheng liegt bei einem Wert von 79, was darauf hinweist, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Zhe Jiang Kangsheng daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zhe Jiang Kangsheng-Aktie beträgt der Wert aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen eine weniger volatilen Trend und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Zhe Jiang Kangsheng weist in den letzten Wochen eine negative Tendenz auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt ebenfalls eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Zhe Jiang Kangsheng in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhe Jiang Kangsheng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,02 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +1,32 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Zhe Jiang Kangsheng-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.