Zhejiang Kaishan Compressor-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten zwei Wochen wurde Kaishan von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt eine Gesamteinstufung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Kaishan mit einer Rendite von -13,62 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,06 Prozent auf. Auch hier liegt Kaishan mit 5,44 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Kaishan über einen längeren Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung gezeigt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kaishan zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (62,64 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (39,42 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also für Kaishan eine überwiegend positive Anleger-Stimmung, eine sehr gute Entwicklung im Branchenvergleich und eine neutrale Einschätzung hinsichtlich Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Der RSI zeigt ebenfalls neutral an.