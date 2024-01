Zhejiang Kaishan Compressor Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Kaishan im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt eine Rendite von 4,41 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,35 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Kaishan mit 3,06 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kaishan derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie. Der Unterschied beträgt 0,78 Prozentpunkte (0,72 % gegenüber 1,51 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Kaishan wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kaishan liegt bei einem Wert von 36, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Kaishan weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.