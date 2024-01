Zhejiang Kaishan Compressor Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kaishan wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,51 Punkten, was darauf hinweist, dass Kaishan weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,26 ebenfalls an, dass Kaishan weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen war ein Anstieg positiver Kommentare über Kaishan in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt daher eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet wird. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen führen zu einem insgesamt positiven Rating.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Kommentare überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Kaishan diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu bemerken, dass der aktuelle Kurs von 16,11 CNH nun +8,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +6,62 Prozent, was auch hier zu einer positiven Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.