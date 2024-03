Zhejiang Kaishan Compressor Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Kaishan ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieses positiven Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung. Dies ergab eine tiefgreifende und automatische Analyse der Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kaishan liegt bei 84,72 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie von Kaishan im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,96 Prozent erzielt, was 5,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Maschinen" liegt die Rendite von Kaishan um 5,54 Prozentpunkte über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie von Kaishan liegt bei 0,66 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,87 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien in Bezug auf die Aktie von Kaishan, während die technische Analyse aufgrund des RSI ein "Schlecht"-Signal liefert. Die Rendite und Dividendenrendite der Aktie deuten ebenfalls auf eine überdurchschnittliche Performance hin.