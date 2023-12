Zhejiang Juhua Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Zhejiang Juhua-Aktie zeigt positive Signale. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,51 CNH, was einem Unterschied von +6,11 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 15,56 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,38 CNH liegt mit einem Unterschied von +7,35 Prozent zum letzten Schlusskurs im positiven Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Juhua-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Juhua-Aktie beträgt 37,5, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso ergibt der RSI25 von 34,85 für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Neutral". Somit führt das Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz zugenommen hat. Dies führt zu einer Einschätzung von "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Zhejiang Juhua ein "Gut"-Wert.

Im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet die Zhejiang Juhua-Aktie ebenfalls positiv ab. Mit einer Rendite von -0,22 Prozent liegt sie über 8 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,3 Prozent aufweist, liegt Zhejiang Juhua mit einer Rendite von 8,07 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.