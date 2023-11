Zhejiang Jolly Pharmaceutical Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Anlegerstimmung gegenüber Zhejiang Jolly Pharmaceutical war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen insgesamt sieben positive und drei negative Bewertungstage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Jolly Pharmaceutical-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigte einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (40,23) ergab ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft war.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Zhejiang Jolly Pharmaceutical-Aktie mit 10,44 CNH um -0,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -11,15 Prozent insgesamt als "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, schüttet Zhejiang Jolly Pharmaceutical derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche. Mit einer Differenz von 1,66 Prozentpunkten (3,14 % gegenüber 1,48 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".