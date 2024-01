Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical liegt bei 61,92, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Änderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical eine Einstufung als "Gut" in diesem Punkt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical eine Performance von -43,55 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -44,06 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie 41,86 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, jedoch wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical basierend auf den verschiedenen Kriterien.