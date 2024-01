Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index, oder RSI, für die Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical-Aktie liegt bei 91,74 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 73, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend als "Schlecht" eingestuft wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,26 CNH, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 25,92 CNH liegt. Beide Werte liegen deutlich unter den Schlusskursen, was zu einer negativen Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical-Aktie eine Performance von -43,55 Prozent erzielt, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors liegt die Aktie deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.