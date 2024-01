Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Asahi Glass Company Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 74,26, was darauf hindeutet, dass Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical überkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft, im Gegensatz zum RSI7. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von -43,55 Prozent erzielt, was 42,01 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" liegt das Unternehmen aktuell 44,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical-Aktie von 21,92 CNH eine Entfernung von -23,03 Prozent vom GD200 (28,48 CNH), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 26,34 CNH einen Abstand von -16,78 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.