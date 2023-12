Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical befindet sich derzeit mit einem Kurs von 25,4 CNH um -8 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 -14,13 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsaktivität über Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical festgestellt. Dies führt zu der Bewertung "Gut" für das langfristige Stimmungsbild, das zusätzlich von einer positiven Änderung der Stimmungsintensität begleitet wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) von Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical liegt bei 59,09, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation mit einem Wert von 65. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigte die Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,65 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -30,87 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite der Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical um 28,68 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.