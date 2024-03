Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals Aktie: Was war das denn?

Die Dividende in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs von Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals beträgt derzeit 2,12 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,04 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +0,08 Prozent zur Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals-Aktie und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals um +21,31 Prozent von dem GD200 (18,77 CNH) entfernt ist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 20,76 CNH, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ist, da der Abstand +9,68 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,77 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -23,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +61,26 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals um 61,26 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird der Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating zugesprochen.