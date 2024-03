Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 19 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 22,32 CNH, was einem Unterschied von +17,47 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 21,14 CNH liegt über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (+5,58 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index, RSI, beträgt 56,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 38,49 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Die Stimmung und Befunde zu Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung bezüglich Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals als "Gut" eingestuft werden muss.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals.