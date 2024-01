Zhejiang Jinke Culture Industry Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Jinke Tom Culture Industry liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Zhejiang Jinke Tom Culture Industry. Insgesamt gab es drei positive und sieben negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Zhejiang Jinke Tom Culture Industry daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Zhejiang Jinke Tom Culture Industry aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,7 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" ergibt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zhejiang Jinke Tom Culture Industry festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede. Zusammengefasst erhält das Unternehmen daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.