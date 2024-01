Zhejiang Jinke Culture Industry Aktie: Kaum zu glauben!

Der Aktienkurs von Zhejiang Jinke Tom Culture Industry hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 77,51 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 33,82 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Zhejiang Jinke Tom Culture Industry eine Outperformance von +43,69 Prozent aufweist. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 35,75 Prozent im letzten Jahr, und Zhejiang Jinke Tom Culture Industry übertraf diesen Durchschnittswert um 41,76 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zhejiang Jinke Tom Culture Industry aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -1,74 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhielt das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Jinke Tom Culture Industry derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 6,11 CNH liegt, während der Kurs der Aktie (4,94 CNH) um -19,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,17 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,45 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Zhejiang Jinke Tom Culture Industry zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und erfordern daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".