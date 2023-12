Zhejiang Jinke Culture Industry Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Aktie der Zhejiang Jinke Tom Culture Industry hat in den letzten Tagen eine negative Tendenz gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 6,12 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,79 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -21,73 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,17 CNH, was einen Abstand von -7,35 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Zhejiang Jinke Tom Culture Industry beschäftigt. Somit ergibt sich eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 84, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Zhejiang Jinke Tom Culture Industry eine sehr gute Performance gezeigt, da sie mit einer Rendite von 77,51 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 42,7 Prozent deutlich darüber. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.