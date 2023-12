Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung ihrer Preissituation. In Bezug auf das KGV liegt Zhejiang Jingxing Paper Jsc mit einem Wert von 82,07 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem durchschnittlichen KGV der Branche "Behälter & Verpackung" von 0, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Zhejiang Jingxing Paper Jsc in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -0,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,16 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Zhejiang Jingxing Paper Jsc mit 7,59 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so ist die Ausschüttung von Zhejiang Jingxing Paper Jsc mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung (1,95 %) niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Jingxing Paper Jsc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,47 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,31 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,61 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs von 3,44 CNH ebenfalls nah am gleitenden Durchschnitt liegt (-3,78 Prozent Abweichung).

Insgesamt wird die Zhejiang Jingxing Paper Jsc-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

