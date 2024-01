Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Zhejiang Jingxing Paper Jsc liegt bei 40,74, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,82 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" betrachtet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,46 CNH für die Aktie der Zhejiang Jingxing Paper Jsc. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,37 CNH, was einem Rückgang von 2,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,46 CNH) weisen ähnliche Werte auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie der Zhejiang Jingxing Paper Jsc somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von -2,55 Prozent erzielt, was 4,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -7,19 Prozent, wobei die Aktie der Zhejiang Jingxing Paper Jsc aktuell 4,64 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Zhejiang Jingxing Paper Jsc-Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Charttechnik-Bewertung, eine gute Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor und eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik für die Aktie der Zhejiang Jingxing Paper Jsc.