Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Aktie: Ist es das gewesen?

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Zhejiang Jingxing Paper Jsc derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,48 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,42 CNH) um -1,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,43 CNH führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Jingxing Paper Jsc beträgt derzeit 83. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" ist dies jedoch nicht über- oder unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In den sozialen Medien wurde die Zhejiang Jingxing Paper Jsc in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen rund um den Wert wider. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Zhejiang Jingxing Paper Jsc derzeit auf verschiedenen Ebenen als "Neutral" eingestuft wird.