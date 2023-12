Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Zhejiang Jingxing Paper Jsc liegt bei 43,75, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 51,49 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jingxing Paper Jsc 82, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Behälter & Verpackung" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Zhejiang Jingxing Paper Jsc eine Performance von -0,57 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Outperformance von +7,73 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite um 7,73 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich der Dividendenrendite liegt Zhejiang Jingxing Paper Jsc mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.