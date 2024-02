Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Zhejiang Jingxing Paper Jsc hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28 Prozent verzeichnet, während der Durchschnitt in der "Behälter & Verpackung"-Branche bei -24,79 Prozent lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zhejiang Jingxing Paper Jsc wurde auf 53,95 festgelegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI für 25 Tage ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 3,39 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,67 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -21,24 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 liegt bei 3,21 CNH, was einen Abstand von -16,82 Prozent ergibt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jingxing Paper Jsc liegt bei 63, was eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien ergibt. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau und ist weder unterbewertet noch überbewertet.